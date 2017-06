Embalado, Criciúma vence Londrina e deixa zona de rebaixamento da Série B

O Criciúma continua sua arrancada na luta contra o rebaixamento. Na noite desta terça-feira, o time catarinense chegou a segunda vitória seguida ao vencer o Londrina, por 1 a 0, no Estádio do Café, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Sem perder há quatro jogos, o Criciúma chegou aos 11 pontos e, apesar de ter deixado a degola, ainda está em situação de alerta no campeonato. Por outro lado, o Londrina, que defendia uma invencibilidade de quatro partidas, estacionou nos 12 e está na zona intermediária.

O primeiro tempo no Estádio do Café foi bastante truncado e sem muitos lances de perigo. Ligeiramente melhor, o Criciúma fez César trabalhar em chute de Douglas Moreira e chegou a abrir o placar aos 39 minutos, mas o árbitro voltou atrás depois de consultar o bandeirinha. Ele marcou toque de mão do atacante Silvinho na hora de dominar a bola entre os zagueiros do Londrina.

A etapa final era bastante equilibrada e sem muitos lances de perigo. Até que, aos 31 minutos, o Criciúma abriu o placar. Douglas Moreira fez boa jogada individual e rolou para Silvinho apenas completar. No lance seguinte, Artur arriscou de fora da área e a bola explodiu na trave. O Londrina se lançou em busca do empate nos minutos finais, mas esbarrou na forte marcação do time catarinense.

O Londrina volta a campo no próximo sábado, contra o Juventude, às 16h30, no Estádio do Café, em Londrina. Na sexta-feira, o Criciúma recebe o Paraná, às 21h30, no Heriberto Hülse, em Criciúma. Os jogos são válidos pela décima rodada.

FICHA TÉCNICA:

LONDRINA 0 X 1 CRICIÚMA

LONDRINA – César; Reginaldo, Marcos, Ícaro e Igor Miranda; França (Carlos Henrique), Jardel, Celsinho (Fabinho) e Marcinho (Thiago Lopes); Artur e Jonatas Belusso. Técnico: Cláudio Tencati.

CRICIÚMA – Luiz; Diogo Mateus, Raphael Silva, Edson Borges e Diego Giaretta; Paulinho, Ricardinho e Douglas Moreira; Silvinho (Fabinho Alves), Caio Rangel (Marlon) e Lucão (Caíque Valdívia). Técnico: Luiz Carlos Winck.

GOLS – Silvinho, aos 31 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Leonardo Garcia Cavaleiro (RJ).

CARTÕES AMARELOS – França e Ícaro (Londrina); Ricardinho, Paulinho e Raphael Silva (Criciúma).

RENDA – R$ 23.091,00.

PÚBLICO – 1.476 pagantes.

LOCAL – Estádio do Café, em Londrina (PR).