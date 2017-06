Embaixada americana em Kiev é atingida por bomba, sem fazer vítimas

A embaixada dos Estados Unidos em Kiev foi atingida por um dispositivo explosivo na madrugada desta quinta-feira, informou a polícia na capital ucraniana, ressaltando que a explosão não fez vítimas.

“Às 00h05 (18:05 de quarta-feira no horário de Brasília), a polícia foi informada de uma explosão no território da embaixada dos Estados Unidos em Kiev”, declarou a polícia em um comunicado.

“Um estranho jogou um explosivo no território da embaixada. Ninguém ficou ferido na explosão”, informa o comunicado.

Uma investigação por “ato terrorista” foi aberta, segundo a fonte.

“A embaixada continua a funcionar normalmente”, garantiu à AFP um representante da missão diplomática americana, sob condição de anonimato.

A diplomacia ucraniana condenou “fortemente” o “ato terrorista” em uma mensagem postada no Twitter pela porta-voz do ministério das Relações Exteriores, Mariana Betsa.

“As forças de segurança adotaram todas as medidas necessárias para elucidar este crime”, escreveu ela, acrescentando que “medidas adicionais para garantir a segurança” da embaixada dos Estados Unidos foram tomadas.

A Ucrânia atravessa desde 2014 um conflito armado entre os separatistas pró-russos no leste do país e as forças de Kiev, que deixou mais de 10.000 mortos.