Em treino fechado no Pacaembu, Palmeiras segue preparação para jogo com Coritiba

O elenco do Palmeiras realizou, no início da noite deste sábado, no Pacaembu, mais um treino de preparação para o jogo contra o Coritiba, na segunda-feira, às 20 horas, quando será fechada a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O trabalho foi fechado, sem acesso permitido aos jornalistas, e ocorreu justamente no palco do confronto de segunda. O time palmeirense não poderá usar o Allianz Parque neste duelo porque o seu estádio está reservado para a realização de um festival musical, além da operação para troca do gramado.

Embora o treinamento deste sábado tenha ocorrido sem a presença da imprensa, o Palmeiras informou, por meio de nota publicada em seu site oficial, que o técnico Cuca “promoveu um trabalho tático, assim como já havia acontecido na Academia de Futebol, e orientou os atletas que devem iniciar o embate contra o time paranaense”.

O clube ainda relatou que os jogadores realizaram treinos de cruzamentos e finalizações, além de cobranças de pênaltis. O trabalho final de preparação para o duelo diante do Coritiba ocorrerá às 17 horas deste domingo, na Academia de Futebol, como é conhecido o CT palmeirense.