Em sua visita a Roma, Trump se reunirá com premier italiano

WASHINGTON, 13 MAI (ANSA) – A Casa Branca confirmou neste sábado (13) que a visita do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a Roma no fim de maio incluirá um encontro com o premier Paolo Gentiloni.

Até o momento, havia apenas a confirmação da reunião com o presidente italiano, Sergio Mattarella, durante a visita. O encontro entre Gentiloni e Trump ocorrerá pouco mais de um mês após a visita do líder do governo de Roma a Washington, ocorrida em 20 de abril.

Ontem (12), o conselheiro para a Segurança Nacional, H.R.

McMaster, afirmou que a visita de Trump à Itália, além de participar da cúpula do G7, serviria para “prestar homenagem ao povo italiano”.

Trump estará na Itália entre os dias 26 e 27 de maio, na cidade de Taormina, para a reunião dos líderes do G7. Já no dia 24, ele irá ao Vaticano para um encontro com o papa Francisco. (ANSA)