Em sua estreia na Série B, Internacional bate o Londrina no estádio do Café

O Internacional iniciou com o pé direito a caminhada rumo à elite do Campeonato Brasileiro neste sábado. Na primeira partida da Série B em sua história, o time gaúcho mostrou porque é o principal candidato não só ao acesso como também ao título e derrotou o Londrina por 3 a 0, no estádio do Café, em Londrina (PR).

Os primeiros três pontos do Internacional vieram com sotaque castelhano, já que o argentino D’Alessandro e o uruguaio Nico López (duas vezes) foram os autores dos gols. Zerado, o Londrina amarga as últimas colocações na tabela de classificação.

Mesmo fora de casa, o Internacional dominou o primeiro tempo e precisou de 19 minutos para abrir o placar. Marcelo Cirino chutou e a bola acertou o braço de França dentro da área. D’Alessandro cobrou pênalti forte no canto esquerdo. Depois, o Londrina assustou duas vezes seguidas com Fabinho.

Quando o time da casa começava a gostar do jogo, o Internacional ampliou aos 37 minutos. Nico López recebeu na entrada da área, puxou para o meio e chutou forte no cantinho de Zé Carlos, que se esticou todo e não conseguiu fazer a defesa.

O time paranaense voltou do intervalo em busca do primeiro gol, mas levou um balde de água fria logo aos três minutos. Nico López recebeu lançamento de Felipe Gutiérrez nas costas dos zagueiros e bateu cruzado, ampliando para os gaúchos. O placar poderia ter sido ainda mais elástico se não fossem as chances desperdiçadas.

Após jogada individual de D’Alessandro, Nico López desviou de letra e Zé Carlos defendeu. Marcelo Cirino cruzou rasteiro e Uendel, na marca do pênalti, isolou a bola. Depois foi a vez de Cirino assustar em chute de fora da área. A partir dos 37 minutos, a torcida do Londrina começou a deixar o estádio. Não havia mais esperança de nada.

O Londrina volta a campo nesta terça-feira contra o Brasil-RS, às 19h15, no estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS). Já o Internacional recebe o ABC no próximo sábado, às 19 horas, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Os dois jogos serão válidos pela segunda rodada.

FICHA TÉCNICA

LONDRINA 0 x 3 INTERNACIONAL

LONDRINA – Zé Carlos; Lucas Ramon, Matheus Borges, Silvio e Ayrton; França (Robinho), Artur, Jardel e Celsinho (Rômulo); Jonatas Belusso e Fabinho (Marcinho). Técnico: Claudio Tencati.

INTERNACIONAL – Daniel; William, Léo Ortiz, Cuesta e Uendel (Iago); Rodrigo Dourado, Fabinho, Felipe Gutiérrez e D’Alessandro; Marcelo Cirino (Diego) e Nico López (Carlos). Técnico: Antônio Carlos Zago.

GOLS – D´Alessandro, aos 19, e Nico López, aos 37 minutos do primeiro tempo; Nico López, aos 3 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Lucas Ramon e Artur (Londrina); Fabinho e D´Alessandro (Internacional).

ÁRBITRO – João Batista de Arruda (RJ).

RENDA – R$ 199.320,00.

PÚBLICO – 6.139 pagantes.

LOCAL – Estádio do Café, em Londrina (PR).