Em SC, soja avançará sobre milho; produção deve chegar a 2,5 mi/t

São Paulo, 20/9 – Produtores catarinenses devem cultivar 706 mil hectares com soja em 2017/18, mais do que o dobro da lavoura prevista para o milho primeira safra (verão), informa a Secretaria da Agricultura e da Pesca. “Isso não é uma surpresa. Os agricultores também fazem suas contas e optam pelo que é mais rentável. Como o milho estava com um preço menor este ano, os produtores escolheram plantar soja”, disse em nota o secretário da Agricultura e da Pesca, Moacir Sopelsa.

Segundo o Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola (Epagri/Cepa), responsável pelo levantamento, “o crescimento das lavouras de soja chega a uma média de 6% ao ano.” A produção deve chegar a 2,5 milhões de toneladas, acima do colhido na última temporada.

A área a ser semeada com milho foi estimada em 318 mil hectares, 12% inferior à de 2016/17. A produção deve recuar 16,5%, para 2,6 milhões de toneladas, em média. “Essa tendência é observada também nos outros estados do Sul: o Paraná já anuncia uma diminuição de 33% na área cultivada de milho e o Rio Grande do Sul espera 23% de queda”, diz a nota.

Conforme a secretaria, a colheita menor de milho tem impacto no setor produtivo de carnes em Santa Catarina, que, sendo o maior produtor de suínos e segundo maior produtor de aves, consome em média seis mil toneladas de milho por ano. “Nós temos que pensar em alternativas para atender a demanda da cadeia produtiva de carnes. Encontrar rotas alternativas para que o milho chegue com um preço mais competitivo em Santa Catarina”, disse Moacir Sopelsa.

Já a colheita de milho destinado à produção de silagem, para alimentação de bovinos de corte e de leite, foi estimada em 9,6 milhões de toneladas de massa verde em 226 hectares plantados. As regiões de Chapecó e São Miguel do Oeste, de forte produção leiteira, respondem por 48% da área plantada de milho silagem de Santa Catarina.

A área com arroz irrigado em Santa Catarina deve somar 148 mil hectares. A safra deve girar em torno de 1,1 milhão de toneladas de arroz. Por fim, a área plantada com feijão 1ª safra crescerá 2% e deve fechar em 46 mil hectares. A produção estimada é de 96 mil toneladas colhidas.