Em Salvador, Flamengo pode ter a estreia do meia Everton Ribeiro contra o Bahia

Invicto há quatro jogos e vindo de goleada impiedosa sobre a Chapecoense no meio de semana, o Flamengo encara o Bahia neste domingo, às 18h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 10.ª rodada, querendo embalar de vez no Campeonato Brasileiro. Para tanto, o time deverá contar com a estreia de um dos principais reforços da temporada: o meia Everton Ribeiro.

O jogador teve a sua situação regularizada na última sexta-feira e pode aparecer entre os 11 que iniciarão a partida, já que seu xará Everton recebeu o terceiro cartão amarelo no último jogo e está suspenso. Matheus Savio também disputa a posição, mas corre por fora.

“Ele (Everton Ribeiro) estava ansioso para estrear (diante da Chapecoense), mas não deu certo. Vai nos ajudar muito, mas mesmo assim jogou o Berrío e fez excelente partida. Quando ele jogar vai ajudar muito trazendo pelo meio. Vai dar muita qualidade”, destacou o lateral-direito Rodinei.

Quem também deve iniciar uma partida pelo clube pela primeira vez é o zagueiro Rhodolfo. Ele fez a sua estreia pelo Flamengo ao substituir Réver durante a partida da última quinta-feira. Contra o Bahia, deve assumir a vaga de Juan, que também recebeu o terceiro cartão amarelo. Autor de três gols no meio de semana, o peruano Paolo Guerrero está confirmadíssimo no ataque.

Depois de um início claudicante no Brasileirão, o Flamengo pode chegar pela primeira vez ao G-4. O time iniciou a rodada na oitava colocação, mas a apenas um ponto do Botafogo, o quarto colocado na tabela de classificação.