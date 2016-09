Em protesto da Polícia Civil, delegacias do DF funcionam em horário reduzido

Em protesto dos policiais civis contra o acúmulo de funções, 20 delegacias circunscricionais vão funcionar hoje (15) apenas parte do expediente, no horário de meio-dia até as 19h. As ocorrências registradas após esse horário serão encaminhadas às centrais de flagrantes. As delegacias circunscrionais atendem todo tipo de ocorrência e funcionam 24 horas por dia.

A categoria alega que nos postos há falta de agentes, delegados e escrivãos.

Segundo o sindicato da categoria, os policiais exigem um posicionamento do diretor-geral da Polícia Civil, Eric Seba, na defesa da categoria e da própria instituição. Os policias reivindicam eajuste de 37% nos salários e equiparação com a Polícia Federal.

O atendimento de 24 horas ocorrerá nas seguintes delegacias: 1ªDP (Asa Sul), 5ªDP (Área Central), 6ªDP (Paranoá), 13ªDP, (Sobradinho), 18ªDP (Brazlândia), 20ªDP (Gama), 21ªDP (Taguatinga Sul), 23ªDP (P Sul), 29ªDP (Riacho Fundo) e a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA I).

Procurado pela Agência Brasil, o governo do Distrito Federal ainda não havia se posicionado.