Em preparação para o Grand Prix, Brasil vence Turquia em amistoso

No penúltimo teste antes do início do Grand Prix, a seleção brasileira feminina de vôlei venceu nesta segunda-feira a Turquia por 3 sets a 0, com parciais de 25/23, 25/18 e 25/09, em amistoso disputado em Istambul. A competição terá início na sexta-feira, também em solo turco.

Em ritmo de treino, Brasil e Turquia disputaram ainda dois sets adicionais ao fim do amistoso. E cada equipe levou uma parcial, ambas pelo placar de 25/22. Os dois treinadores aproveitaram a oportunidade para fazer estes em seus times.

O técnico José Roberto Guimarães escalou a seleção nesta segunda com Roberta, Tandara, Natália, Rosamaria, Carol e Bia. Suelen foi a líbero. No decorrer do amistoso, ele promoveu as entradas de Naiane, Monique, Amanda e Adenízia.

Carol foi quem melhor aproveitou a chance. Ela foi o maio pontuadora do amistoso, com 13 pontos. “Foi um bom teste. A Turquia tem uma equipe nova e elas estão começando a se entrosar. O mais importante foi termos conseguido ganhar ritmo de jogo contra uma equipe de qualidade. Também foi interessante porque o Zé Roberto colocou todas as jogadoras em quadra durante os cinco sets”, afirmou Carol.

Zé Roberto também ficou satisfeito por dar oportunidade a todas as atletas convocadas. “O importante é que todas as jogadoras participaram da partida e ganharam ritmo de jogo para o Grand Prix. Temos um grupo novo e precisamos que elas joguem o maior número de partidas possíveis antes da nossa estreia contra a Bélgica”, declarou.

A seleção volta à quadra nesta terça para fazer outro amistoso com a equipe anfitriã. O duelo está marcado para as 12h30 (horário de Brasília), novamente em Istambul.

Será o último teste do Brasil antes da estreia no Grand Prix, na sexta, contra a Bélgica, às 13h30. O jogo será disputado em Ancara, também em solo turco. Na sequência, as brasileiras vão enfrentar a Sérvia, no sábado, e a própria Turquia, no domingo.