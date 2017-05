Em preparação para filme, Hanks e Streep visitam jornal

NOVA YORK, 30 MAI (ANSA) – Os atores Tom Hanks e Meryl Streep, junto com o diretor Steven Spielberg surpreenderam os jornalistas do “The Washington Post”, considerado uma grande escola do jornalismo, ao aparecerem de surpresa na redação na última sexta-feira (26).

O trio está produzindo o filme “Post”, que contará o importante papel da imprensa durante um escândalo do governo norte-americano. Em 1971, o Washington Post publicou um documento secreto de mais de 14 mil páginas, que ficou conhecido como Pentagon Papers.

O arquivo “Relações entre os Estados Unidos e o Vietnã, 1945-1967” revelou o controverso papel dos Estados Unidos durante a Guerra do Vietnã. A edição foi considerada o maior vazamento de segredos militares antes do Wikileaks.

Streep, Hanks e Spielberg visitaram o jornal e conheceram todos os funcionários. Durante o passeio, eles também participaram de uma reunião de editores, onde aprenderam as dinâmicas da profissão. anks interpretará o editor Ben Bradlee enquanto Streep será a editora Kat Graham. A equipe de Hollywood foi fotografada pelo repórter, David Nakamura, que postou a imagem em sua conta no Twitter. A expectativa é que a estreia do novo filme aconteça em dezembro deste ano. (ANSA)