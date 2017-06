Em NY, dólar recua ante rivais, após dados ruins da economia dos EUA

O dólar recuou ante outras moedas fortes nesta sexta-feira, 16, após dados negativos da economia dos Estados Unidos terem apagado o otimismo do dia anterior, quando a moeda americana reagiu à decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central americano).

No fim da tarde em Nova York, o dólar caía a 110,84 ienes; o euro avançava a US$ 1,1201; e a libra subia a US$ 1,2783.

A decisão do Fed de elevar as taxas de juros americanas para a faixa entre 1% e 1,25% e de divulgar detalhes sobre como o balanço patrimonial da instituição começará a ser reduzido fez com que a moeda americana ganhasse força e subisse em relação a rivais, como o euro e o iene, na quinta-feira.

No entanto, dados econômicos fizeram com que o dólar voltasse a perder força nesta sexta-feira. As construções de moradias iniciadas recuaram pelo terceiro mês consecutivo nos EUA, caindo 5,5% em maio, na comparação mensal, e contrariando previsão de alta de 3,4% de analistas. Já a leitura prévia do índice de sentimento do consumidor elaborado pela Universidade de Michigan caiu de 97,1 para 94,5 em junho, atingindo o menor nível desde novembro.

Os indicadores fizeram com que os investidores se preocupassem em relação ao aperto monetário proposto pelo Fed. Segundo os futuros dos Fed funds, compilados pelo CME Group, as chances de uma nova alta nos juros tanto na reunião de setembro quanto na de dezembro estão abaixo de 50%.

Já o euro reagiu positivamente ao acordo entre a Grécia e seus credores, após os ministros de Finanças da zona do euro concordarem em liberar mais fundos para o país, no total de 8,5 bilhões de euros. Para o ING, a iniciativa é “bem-vinda” para o fortalecimento do euro ante o dólar.