Em NY, dólar avança ante rivais, com altas nas taxas de juros dos EUA no radar

O dólar avançou ante outras moedas fortes nesta terça-feira, 9, com uma avaliação por parte dos investidores sobre as futuras altas nas taxas de juros dos Estados Unidos.

No fim da tarde em Nova York, o dólar subia de 113,09 ienes na tarde de ontem para 113,92 ienes; o euro caía de US$ 1,0935 para US$ 1,0874; e a libra recuava de US$ 1,2943 para US$ 1,2932.

O otimismo entre os investidores de que o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) irá elevar as taxas de juros na reunião de junho do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) tem aumentado. Nesta terça-feira, a presidente da unidade de Kansas City do Fed, Esther George, afirmou que BC dos EUA deve avançar com suas políticas de aperto monetário, alertando que a economia pode superaquecer caso não haja uma maior rapidez no ritmo de elevação dos juros.

Os futuros dos Fed funds, compilados pelo CME Group, mostram uma chance de 88% de que o Fed eleve os juros na reunião de junho. O valor está acima da estimativa da semana passada, de 67,5%.

Na sexta-feira, o relatório de empregos (payroll) dos EUA mostrou que a contratação se recuperou em abril e, segundo analistas, apoia o argumento do Fed de elevar as taxas de juros a um ritmo constante. Na próxima sexta-feira, as vendas no varejo e os dados de inflação devem oferecer pistas sobre a saúde da economia americana.

As fortes perspectivas econômicas ajudaram a reavivar o dólar. “A moeda americana está levemente se livrando de preocupações em torno do comércio de Trump e das preocupações com as eleições francesas”, disse Brad Bechtel, estrategista de câmbio do Jefferies Group.