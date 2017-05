Em NY, dólar avança ante rivais após decisão do Fed

O dólar estendeu os ganhos em relação a outras moedas fortes nesta quarta-feira, 3, após o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) indicar que a porta continua aberta para uma possível elevação das taxas de juros na reunião de junho do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês).

No fim da tarde em Nova York, o dólar subia de 112,01 ienes na tarde de ontem para 112,70 ienes; o euro caía de US$ 1,0927 para US$ 1,0897; e a libra recuava de US$ 1,2935 para US$ 1,2877.

A decisão do Fed de manter as taxas de juros inalteradas já era aguardada pelos mercados, cujo foco estava em qualquer pista sobre a trajetória de política monetária do BC. O comunicado reforçou o compromisso com o aperto monetário gradual e apontou que a desaceleração da economia no primeiro trimestre é “provavelmente transitória”, o que aumentou o apetite a risco dos investidores.

Vassili Serebriakov, estrategista de moeda do Crédit Agricole, disse que o comunicado indica que o Fed continua no caminho para elevar os juros mais duas vezes em 2017, possivelmente no próximo mês. “A declaração não vai impedir o fortalecimento do dólar”, disse Serebriakov. “O Fed teve que reconhecer a fraqueza nos dados, mas foi afiado ao dizer que é provável que esse momento seja transitório.”

Taxas de juros mais altas normalmente apoiam o dólar, tornando os ativos americanos mais atraentes para os investidores que buscam maiores rendimentos. De acordo com os futuros dos Fed funds, compilados pelo CME Group, a chance de uma elevação nos juros em junho passou de 70,7% para 75,2% após o comunicado do Fed. Fonte: Dow Jones Newswires