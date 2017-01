Em Nova York, Anderson Silva encara Derek Brunson no UFC 208 em fevereiro

Anderson Silva conheceu nesta sexta-feira o seu próximo adversário. Mas não será o irlandês Conor McGregor, como ele próprio sugeriu. O rival escolhido foi norte-americano Derek Brunson, no UFC 208, em Nova York, nos Estados Unidos, que será disputado no dia 11 de fevereiro. Um dos maiores atletas da história do UFC, o brasileiro Silva não entra no octógono desde o último dia 7 de julho, quando perdeu para o também norte-americano Daniel Cormier.

Nesta sexta-feira, Anderson Silva havia feito uma provocação a Conor McGregor, maior nome da modalidade da atualidade. “Agora, velho, que eu estou começando a desafiar todo mundo. Ah, eu quero bater nesse anão… Como é o nome do menino mesmo… McGregor. Não é provocação. É que eu esqueci, eu sou velho. Velho sabe como é. Eu tenho essa vontade de me testar contra ele”.

Anderson Silva, ex-campeão peso-médio, tem 41 anos e soma um cartel de 33 vitórias, sendo oito derrotas e um “No Contest” (luta sem resultado). O “Spider”, porém, não vence uma luta desde outubro de 2012, quando derrotou Stephan Bonnar em luta válida pela categoria meio-pesado (até 93 quilos).