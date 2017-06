Em Natal, CRB vence ABC por 3 a 1 na estreia de Dado Cavalcanti

O CRB conseguiu um ótimo resultado na estreia do técnico Dado Cavalcanti. Diante do ABC no estádio Frasqueirão, em Natal, o time alagoano venceu por 3 a 1 pela nona rodada da Série B, ganhando fôlego na briga contra o rebaixamento. O resultado foi construído com gols de Zé Carlos, Neto Baiano e Chico, enquanto Echeverría marcou o único gol do time potiguar.

A vitória faz o CRB sair do penúltimo lugar e chegar aos 10 pontos, voltando a brigar para se afastar da zona do rebaixamento. Por outro lado, o ABC perde a chance de entrar no G4 e, com 12 pontos, despenca na tabela da Série B. O resultado também encerrou uma série de 35 jogos de invencibilidade do time potiguar no Frasqueirão.

Apesar de jogar fora de casa, o CRB não quis saber de esperar o ABC no campo de defesa. Precisando vencer, o time alagoano pressionou o time mandante, e a estratégia deu resultado. Logo aos seis minutos, Chico recebeu lindo passe de Zé Carlos e foi derrubado pelo goleiro Edson. Na cobrança, Zé Carlos deslocou o goleiro adversário para abrir o placar no Frasqueirão.

A vantagem, porém, não fez os visitantes recuarem. Jogando ofensivamente, o CRB ainda teve chances de ampliar novamente com Zé Carlos, mas o atacante não aproveitou. Já o ABC, que queria confirmar a boa fase após a vitória sobre o Goiás, nada fez no primeiro tempo. Sem criatividade e com muitas dificuldades para trocar passes no campo de ataque, o time potiguar não criou nenhuma chance perigosa ao goleiro Edson Kolln.

Com o resultado negativo, o ABC voltou diferente para a etapa final. Precisando do resultado para seguir na parte de cima da tabela, o time potiguar foi para cima do CRB e criou duas boas chances. Léo Fortunato arriscou de fora da área e exigiu boa defesa de Edson Kolln. Depois, foi a vez de Gegê chutar de longe e colocar o goleiro para trabalhar. Até que o goleiro Edson, do ABC, colocou tudo a perder.

Aos 19 minutos, Edson deixou a meta principal para reclamar com a arbitragem na outra área. Como já tinha cartão amarelo, recebeu o segundo e foi expulso. O problema é que o ABC se desorganizou e cinco minutos depois, Léo Fortunato fez pênalti em Neto Baiano. O atacante pegou a bola e bateu colocado, sem chances para Beliato, que tinha acabado de entrar.

O ABC sentiu o golpe, mas aproveitou uma falha da defesa do CRB para descontar. Aos 30 minutos, Echeverría recebeu bom passe de Caio Mancha e chutou na saída de Edson Kolln, que nada pôde fazer. Mesmo com um a menos, o time potiguar pressionou os alagoanos nos minutos finais, mas sem sucesso. O CRB soube se postar em campo para evitar que o ABC chegasse com perigo.

E no contra-ataque, Chico recebeu belo passe na área e chutou para o gol. A bola bateu na trave e nas costas do goleiro Beliato antes de balançar as redes. Foi o golpe final do CRB, que jogou melhor e soube aproveitar a vantagem numérica no segundo tempo.

ABC e CRB voltam a campo na próxima sexta-feira, na abertura da 10ª rodada da Série B. O time alagoano joga no estádio Rei Pelé, em Maceió, contra o Paysandu, às 19h15. Mais tarde, às 20h30, o ABC enfrenta o Boa no estádio do Melão, em Varginha.

FICHA TÉCNICA:

ABC 1 X 3 CRB

ABC – Edson; Jonathan Bocão, Leo Fortunato, Filipe e Eltinho; Anderson Pedra, Márcio Passos (Zotti) e Gegê (Beliato); Erivélton (Echeverría), Caio Mancha e Dalberto. Técnico: Geninho.

CRB – Edson Kolln; Marcos, Flávio Boaventura, Adalberto e Diego; Yuri (Adriano), Edson Ratinho, Danilo Pires e Chico; Zé Carlos (Neto Baiano) e Erick Salles (Rodolfo). Técnico: Dado Cavalcanti.

GOLS – Zé Carlos, aos 8 minutos do primeiro tempo; Neto Baiano, aos 24, Echeverría, aos 30, e Chico, aos 43 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – José Claudio Rocha Filho (SP).

CARTÕES AMARELOS – Dalberto, Edson, Eltinho e Zotti (ABC); Yuri (CRB).

CARTÃO VERMELHO – Edson (ABC).

PÚBLICO – 1.605 pagantes (4.393 presentes).

RENDA – R$ 47.035,00.

LOCAL – Estádio Frasqueirão, em Natal (RN).