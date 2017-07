Em Minas, Palmeiras tenta ‘sequência de campeão’ para seguir lutando por título

Mesmo afastado da ponta da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras joga neste domingo contra o Cruzeiro, às 16 horas, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela 12.ª rodada, com chance de alcançar uma sequência que nem no ano passado conseguiu. A equipe busca a quinta vitória consecutiva para atingir uma série superior às obtidas em 2016, quando foi campeão.

A arrancada atual deixou o time na quarta posição e tem feito o técnico Cuca ressaltar constantemente os resultados. Na opinião dele, ao contrário de 2016, o elenco enfrenta uma temporada mais difícil por ter três competições simultâneas (Copa do Brasil, Brasileirão e Copa Libertadores).

“Em 2016, ficamos duas semanas parados, treinando só para o começo do Brasileiro porque era a nossa prioridade. Mesmo assim, a essa altura do campeonato temos só três pontos a menos do que ano passado. Estamos muito bem”, defendeu.

O Palmeiras se consolidou como líder em 2016 principalmente no segundo turno, ao ficar 15 rodadas sem perder. O técnico afirma que o elenco atual aos poucos tem evoluído e pode conseguir segurar outra boa sequência.

A equipe considera o jogo contra o Cruzeiro fundamental para não deixar o líder Corinthians distante. Como há o confronto no clássico desta quarta-feira, o Palmeiras se vê com chance de tirar pontos do adversário direto, principalmente pelo jogo ser em casa.

Cuca afirmou que vai definir a escalação de acordo com o desgaste dos atletas. O intuito é não preservar jogadores para priorizar o clássico. Dois desfalques, porém, são previstos: o meia venezuelano Guerra está afastado do time para acompanhar a recuperação do filho, que está internado após se afogar na piscina de sua casa, além de Borja. O atacante colombiano está com uma inflamação intestinal e não deve jogar.