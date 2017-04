Em Manaus, índios de 20 etnias participam de jogos interculturais na zona rural

Indígenas de 16 comunidades de Manaus e de municípios do entorno participam neste domingo (30) da 7ª edição dos Jogos Interculturais Indígenas, na Comunidade Nossa Senhora do Livramento, localizada na zona rural da cidade, às margens do Rio Negro. Estão reunidos na área aproximadamente mil indígenas de mais de 20 etnias, como Miranha, Mura, Sateré-mawé, Kokama e Munduruku.

“A intenção é que possamos unir mais o nosso povo e fazer com que os grupos fiquem mais próximos um do outro através do esporte”, afirmou o cacique Austério, da etnia Baré, um dos organizadores do evento.

Os indígenas vão disputar mais de 10 modalidades esportivas, a maioria tradicionais. Entre elas, zarabatana, corrida de tronco, cabo de guerra, arco e flecha e lançamento de lanças. Os jogos contam com o apoio da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer.

“Estamos levando material esportivo, desde corda para o jogo de cabo de guerra, bola, rede, arco e flecha. Estamos com uma infraestrutura grande, principalmente de transporte, porque tem muitos indígenas que vão da cidade para a comunidade”, destacou o secretário Mário Barros.

Os indígenas vencedores dos jogos interculturais vão receber medalhas.