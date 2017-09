Em Maceió, Oeste surpreende e derrota o CRB por 1 a 0 pela Série B do Brasileiro

O Oeste segue fazendo uma campanha surpreendente no Campeonato Brasileiro da Série B. Neste sábado, pelo fechamento da 23.ª rodada, o time de Barueri (SP) foi até Maceió e ganhou do CRB em pleno estádio Rei Pelé por 1 a 0, chegando ao terceiro jogo consecutivo sem perder. Assim, está na oitava posição com 34 pontos. Já o clube de Alagoas despencou para a 11.ª colocação, com 32.

O Oeste começou acuado no seu campo e permitiu que o CRB ficasse com a maior posse da bola. Aos 13 minutos, Chico avançou e soltou uma bomba na direção do gol, mas o goleiro Rodolfo fez grande defesa espalmando para escanteio.

Daí em diante, só deu o clube paulista. Aos 21 minutos, Betinho dividiu com a defesa adversária e a bola sobrou limpa para Raphael Luz. O atacante pegou mal na bola e perdeu uma chance incrível.

O mesmo Raphael Luz, porém, mostrou que não se abateu e abriu o placar aos 28 minutos. Mazinho invadiu a área e chutou forte e rasteiro. O goleiro Edson Köln espalmou para o meio e o atacante só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes.

No segundo tempo, o técnico Dado Cavalcanti deixou o seu time mais ofensivo e o CRB teve uma grande oportunidade aos 22 minutos. Edson Ratinho tocou para Marion em profundidade e o atacante chutou em cima de Rodolfo.

A única resposta do Oeste aconteceu aos 32 minutos com um chute de muito longe de Mazinho. A bola fez curva e por muito pouco não enganou Edson Köln.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado, às 16h30. O CRB vai até Pelotas (RS) para visitar o Brasil-RS no estádio Bento Freitas. Já o Oeste recebe o Náutico na Arena Barueri, em Barueri (SP). As partidas serão válidas pela 24.ª rodada.

FICHA TÉCNICA

CRB 0 x 1 OESTE

CRB – Edson Köln; Marcos Martins, Flávio Boaventura, Adalberto e Diego; Rodrigo Souza (Marion), Danilo Pires (Tony), Edson Ratinho e Chico; Élvis e Neto Baiano (Zé Carlos). Técnico: Dado Cavalcanti.

OESTE – Rodolfo; Daniel Borges, Joílson, Leandro Amaro e Guilherme Romão; Lidio, Betinho, Mazinho e Raphael Luz (Fabrício); Danielzinho e Gabriel Vasconcelos (Robert). Técnico: Roberto Cavalo.

GOL – Raphael Luz, aos 28 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Betinho e Daniel Borges (Oeste).

ÁRBITRO – Sávio Pereira Sampaio (DF).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).