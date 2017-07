Em má fase, Cueva está fora do clássico entre Santos e São Paulo na Vila Belmiro

O meia Cueva está fora do clássico entre Santos e São Paulo, neste domingo, às 19 horas, na Vila Belmiro, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O peruano não foi relacionado por opção do interino Pintado e nem sequer viajou com a delegação para Santos. Lucas Fernandes, Jonatan Gomez, Cícero e Thomaz são algumas das opções para substituí-lo.

Principal opção de criatividade no início da temporada, Cueva está em má fase técnica. Uma lesão sofrida no dia 29 de março, durante a disputa das Eliminatórias, marcou o início de uma queda espantosa no desempenho do meia. A queda motivou o acompanhamento de um psicólogo por parte da seleção peruana.

No início desta temporada, Cueva marcou sete gols em 11 partidas. Nos últimos jogos, porém, deixou de ser decisivo até nas assistências. Seu último gol pela equipe são-paulino foi marcado no mês de março.

O São Paulo nega que tenha recebido ofertas pelo jogador – aconteceu apenas uma “sondagem” de acordo com o diretor de futebol do clube, Vinicius Pinotti -, mas o empresário do atleta, Rodrigo Baroni, mostrou insatisfação na semana passada com as críticas e afirmou que o meia poderia pensar em sair do clube no futuro.