Em homenagem ao 1º título, Guga ganha festa surpresa em visita à Roland Garros

Em mais uma homenagem pelo aniversário de 20 anos do seu primeiro título em Roland Garros, Gustavo Kuerten foi recebido no complexo do Grand Slam francês neste domingo com uma pequena festa surpresa, em Paris. O evento inesperado contou até com a presença do diretor do torneio, Guy Forget.

O tricampeão compareceu ao complexo neste domingo para buscar sua credencial. Ele vai visitar o torneio somente na segunda semana, como geralmente faz todos os anos. Desta vez, o catarinense chegou mais cedo à capital parisiense para atender compromissos dos patrocinadores. Guga é garoto-propaganda da Lacoste e da Peugeot, que também patrocinam Roland Garros.

E, ao aparecer no complexo neste domingo, ele foi surpreendido por uma festa organizada pela famosa empresa francesa de roupas. Guga foi recebido com aplausos e um “bolo” feito de macarons, doce tradicional da França. Curiosamente, os macarons, que se assemelham a um biscoito, eram amarelos e azuis, em referência às cores do famoso uniforme usado por Guga na conquista do primeiro título no saibro de Paris, em 1997.

O ex-tenista brasileiro agora deve ir para Londres, antes de fazer seu retorno à Paris na próxima semana, quando assistirá a jogos, cumprirá compromissos com os patrocinadores e receberá uma homenagem do Hall da Fama, do qual já faz parte, em Roland Garros.

Na semana passada, a própria Federação Francesa de Tênis homenageou Guga com um curto documentário que conta a trajetória do brasileiro na conquista do título de 1997. Na época, o então 66º do ranking surpreendeu o mundo do tênis ao faturar o troféu, após superar diversos favoritos e rivais experientes. O documentário, com duração de 20 minutos, pode ser acessado pelas redes sociais do torneio na internet.