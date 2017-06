Em grande fase, Fratus fecha competição na Itália com prata nos 100 metros livre

No terceiro e último dia de disputas do Troféu Sette Colli, em Roma, Bruno Fratus conquistou a medalha de prata dos 100 metros livres da competição italiana ao cravar o tempo de 48s75 na final da prova, na qual o ouro acabou ficando com o húngaro Dominik Kozma, que cravou 48s68.

Fratus se garantiu no segundo lugar do pódio ao superar por muito pouco o australiano James Magnussen, bronze com o tempo de 48s77 no fechamento desta competição que serviu de preparação para o Mundial de Natação, marcado para acontecer em julho, na Hungria. Outro brasileiro a disputar esta final, Marcelo Chierighini ficou em sexto lugar, com 49s00.

Em boa fase, Fratus havia aberto esta edição do Troféu Sette Colli com uma medalha de ouro nos 50 metros livre em uma prova na qual o seu compatriota Cesar Cielo, recordista mundial da distância, ficou apenas no quinto lugar.

Antes disso, Fratus já havia faturado nas últimas semanas três ouros em provas do Circuito Mare Nostrum, todos também obtidos nos 50m livre, em Mônaco, Barcelona e Canet.

Cielo, por sua vez, acabou disputando apenas a final B dos 100 metros livres do Troféu Sette Colli neste domingo e mesmo assim não conseguiu vencer, terminando em quarto lugar, que corresponde ao 12º no geral. Ele fez o tempo de 49s36 e foi superado desta vez por outro compatriota: Gabriel Santos, terceiro colocado com 49s34.

NICHOLAS SANTOS LEVA BRONZE – Outro nadador brasileiro de destaque que conquistou medalha neste domingo no Troféu Sette Colli foi Nicholas Santos, prata nos 50 metros borboleta com o tempo de 23s08. Atual líder do ranking mundial desta prova, ele ficou atrás apenas do ucraniano Andriy Govorov, ouro com 23s01.

Para completar o dia de pódios do Brasil na capital italiana, Thiago Simon faturou o bronze nos 200 metros medley ao cravar 1min59s99, ficando atrás do japonês Daiya Setto, ouro com 1min57s54, e do húngaro David Verraszto, prata com 1min59s29.