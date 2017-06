Em Fortaleza, Santa Cruz vira para cima do Ceará e entra no G4 da Série B

Com gols de Léo Lima, Bruno Paulo e Ricardo Bueno, o Santa Cruz venceu, de virada, o Ceará pelo placar de 3 a 1, em partida realizada nesta terça-feira, na Arena Castelão, em Fortaleza, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O triunfo fora de casa deixou o time pernambucano no G4, tirando o Internacional da zona de acesso.

Com o resultado, o Santa Cruz ocupa agora a quarta colocação com 12 pontos, contra 10 do Ceará, que ainda briga pela parte de cima da tabela de classificação. O líder segue sendo o Juventude, com 17.

Sonhando com o G4, o Ceará não demorou para tomar a iniciativa do duelo. Logo aos dois minutos, após bela trama de ataque cearense, Tiago Cametá cruzou para Magno Alves mandar de letra. A bola passou muito perto do gol de Julio Cesar.

A pressão do Ceará deu resultado aos 27 minutos. Após cobrança de escanteio de Romário, Valdo desviou para Pedro Ken completar para o fundo das redes. Antes do apito final, Rafael Carioca arriscou de fora da área e jogou por cima do gol a chance de ampliar.

No segundo tempo, o Santa Cruz transformou o nervosismo em efetividade e chegou ao empate aos 16 minutos. André Luis tentou e a bola sobrou para Léo Lima, que, com categoria, tocou por cima do goleiro Éverson para fazer o seu primeiro gol com a camisa tricolor.

O Ceará tentou responder na sequência. Rafael Carioca cruzou, a defesa do Santa Cruz afastou e Roberto mandou na trave. O clube pernambucano, no entanto, não desperdiçou. Thiago Primão deixou com Bruno Paulo, que tirou Éverson da jogada para virar o placar.

O gol animou ainda mais o Santa Cruz, que foi para cima e definiu a vitória aos 35 minutos. Augusto avançou pela direita e cruzou para Ricardo Bueno, que só teve o trabalho de desviar para deixar o seu gol.

Na próxima rodada, a oitava, o Ceará recebe o Luverdense nesta sexta-feira, às 20h30, de novo na Arena Castelão. No sábado, às 16h30, o Santa Cruz enfrenta o Internacional no estádio do Arruda, no Recife. Até lá, a diretoria promete manter o técnico interino Adriano Teixeira, que dirigiu o time após a saída de Vinícius Eutrópio.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 1 x 3 SANTA CRUZ

CEARÁ – Éverson; Tiago Cametá, Rafael Pereira, Valdo e Romário; Raul, Richardson (Felipe Menezes), Pedro Ken (Pio) e Rafael Carioca (Arthur); Magno Alves e Roberto. Técnico: Givanildo de Oliveira.

SANTA CRUZ – Julio Cesar; Nininho, Jaime, Eduardo Brito e Roberto; Elicarlos, Federico Gino (Thiago Primão) e Léo Lima (Augusto); Bruno Paulo (William Barbio), André Luis e Ricardo Bueno. Técnico: Adriano Teixeira (interino).

GOLS – Pedro Ken, aos 27 minutos do primeiro tempo; Léo Lima, aos 16, Bruno Paulo, aos 25, e Ricardo Bueno, aos 35 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Raul (Ceará); Elicarlos e Bruno Paulo (Santa Cruz).

ÁRBITRO – Wanderson Alves de Sousa (MG).

RENDA – R$ 75.392,00.

PÚBLICO – 9.539 pagantes.

LOCAL – Arena Castelão, em Fortaleza (CE).