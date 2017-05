Em festa com amigos, Totti afirma que continuará jogando

ROMA, 29 MAI (ANSA) – Ainda emocionado com a festa de despedida dos torcedores da Roma no Estádio Olímpico neste domingo (28), o agora ex-atacante da Roma Francesco Totti afirmou que continuará no futebol. Um vídeo que circula as redes sociais mostra o jogador dizendo que quer continuar a jogar.

“Na carta ainda falta um ponto, não terminou. Eu, no próximo ano, continuo, onde não sei”, diz em um tom de brincadeira sobre a carta de despedida que leu aos torcedores que foram ao estádio. No entanto, momentos depois, em um tom mais sério, Totti afirma que “eu continuo, continuo, não sei onde, mas continuo”.

A festa, que contou apenas com as pessoas mais próximas do atacante, ocorreu em um restaurante e reforça a tese de que o jogador pretende continuar a atuar. Publicamente, Totti nunca falou que estava se aposentando dos gramados, mas sempre dizia que iria “começar um novo desafio”.

No contrato em que renovou seu vínculo com a Roma na última temporada, o eterno “Capitão” conta com a possibilidade de se tornar um dirigente de sua equipe de coração, em que atuou por mais de 25 anos.

No entanto, há rumores na mídia italiana que o atleta de 40 anos poderia disputar ainda uma temporada na liga de futebol dos Estados Unidos, a MLS, com um contrato milionário. (ANSA)