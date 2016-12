Em estreia de técnico, Crystal Palace cede empate na abertura do ‘Boxing Day’

Demitido da seleção inglesa de forma precoce, há três meses, o técnico Sam Allardyce estreou no comando do Crystal Palace com empate, nesta segunda-feira, na abertura da rodada do Campeonato Inglês conhecida por “Boxing Day”. Jogando fora de casa, o novo time de Allardyce empatou por 1 a 1 com o Watford e só não venceu porque o goleiro brasileiro Gomes defendeu um pênalti no primeiro tempo.

O treinador foi anunciado na sexta-feira para substituir Alan Pardew, demitido por causa da fraca campanha do Crystal Palace na temporada, com risco de rebaixamento. É a primeira oportunidade do treinador após sua rápida passagem pela seleção da Inglaterra. Sua trajetória no cargo durou apenas 67 dias. Terminou precocemente depois que a imprensa local divulgou um vídeo no qual o treinador falava sobre formas de burlar as regras para transferências de jogadores no país.

De volta ao banco na beira do gramado, Allardyce quase estreou com vitória nesta segunda. O resultado parecia se desenhar com o gol do francês Yohan Cabaye, ao receber pela direita, entrar na área e bater na saída de Gomes, aos 25 minutos de jogo. Dez minutos depois, um pênalti dava esperança de vitória aos visitantes. Mas o goleiro brasileiro pulou no canto certo e defendeu cobrança de Christian Benteke.

Sem converter sua chance, o Crystal Palace viu o Watford mostrar maior eficiência numa penalidade cobrada na segunda etapa, após falta dentro da área. Troy Deeney encheu o pé e mandou no centro do gol, sacramentando o empate aos 27 minutos.

O resultado manteve o Crystal Palace na 17ª colocação da tabela, na beira da zona de rebaixamento, com 16 pontos. O Watford está em 10º lugar, com 22.

A tradicional rodada do “Boxing Day” tem mais sete jogos nesta segunda-feira: Arsenal x West Bromwich, Burnley x Middlesbrough, Chelsea x Bournemouth, Leicester City x Everton, Manchester United x Sunderland, Swansea City x West Ham, Hull City x Manchester City.