Em Curitiba, Fluminense busca a reabilitação no Brasileirão contra o Atlético-PR

Há duas rodadas sem vencer no Campeonato Brasileiro – derrota para o Vasco e empate com o Vitória -, o Fluminense tenta reencontrar o caminho da vitória neste domingo contra o Atlético Paranaense, às 16 horas, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 24.ª rodada da competição.

Após a vitória por 1 a 0 contra a LDU, do Equador, pelas oitavas de final da Copa Sul Americana, na última quinta-feira, o time carioca volta a se concentrar no Brasileirão – torneio em que ocupa a 10.ª posição, com 31 pontos, e tem a pretensão de alcançar o G6, o grupo de classificados para a Copa Libertadores de 2018.

A partida contra a LDU serviu como teste de fogo para a jovem dupla de zagueiros Nogueira, de 22 anos, e Frazan, de 21. Revelados nas categorias de base do Fluminense, eles substituíram os titulares Henrique e Renato Chaves e foram elogiados pelo técnico Abel Braga, que ao final da partida contra os equatorianos já confirmou a presença de ambos. “Não vou mudar, vou com os dois. Seria uma injustiça muito grande agora tirar os dois meninos, eles já estão escalados (para domingo)”, afirmou.