Em casa, Vasco faz confronto decisivo contra Portuguesa pelo Campeonato Carioca

Em reformulação e com campanha decepcionante neste início de temporada, o Vasco entra em campo contra a Portuguesa neste sábado, às 16h30, no estádio de São Januário, no Rio, para evitar uma grande vergonha no segundo mês do ano. Com apenas seis pontos em quatro jogos, o time cruzmaltino precisa de vencer na quinta e última rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca, para não amargar uma eliminação precoce no torneio.

Além de ter pontuação baixa, o Vasco ainda passou por um imbróglio com a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) por conta da regularização dos jogadores Jean e Gilberto. Com o risco de perder seis pontos, o time ganhou um alívio nesta sexta-feira com o comunicado do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro (TJD-RJ) que absolveu o clube.

Desta forma, o Vasco segue com seis pontos, na vice-liderança, à frente do Volta Redonda apenas no número de vitórias, já que o time do interior venceu apenas um jogo e empatou três. Já eliminada, a Portuguesa, que tem apenas dois pontos e só cumpre tabela, ocupa a quinta colocação.

Apesar da derrota para o Volta Redonda por 1 a 0, na última rodada, o técnico Cristóvão Borges tem elogiado o time. Além de ver melhor consistência na equipe, tem recebido reforços, como o atacante Luis Fabiano, anunciado nesta sexta-feira. Além do ex-jogador da seleção brasileira, o treinador conta com o retorno do volante Douglas Luiz, que estava com a seleção sub-20.

Sem chances de classificação, a Portuguesa quer barrar a classificação vascaína para a semifinal da Taça Guanabara. Ainda sem vencer na competição, o time do técnico Nelson Rodrigues não contará com o goleiro Marcelo Moretto, que rescindiu contrato com o clube. O substituto será o reserva Luciano.