Em casa, Criciúma leva virada do América-MG e permanece na lanterna da Série B

O Criciúma continua decepcionando na Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, o time catarinense recebeu o América-MG no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC), e, apesar de ter saído na frente, acabou derrotado por 3 a 1. É a sua terceira derrota em três jogos, o que deixou o técnico Deivid ainda mais ameaçado no cargo.

Com o resultado, o Criciúma permanece na lanterna da competição. Já o América-MG conquistou a primeira vitória, após dois empates, aliviou a pressão sobre o técnico Enderson Moreira e chegou aos cinco pontos, saltando para o quinto lugar.

Em duelo marcado pela forte chuva que caiu em Criciúma, os dois times protagonizaram um primeiro tempo bastante aberto. Com o apoio da torcida, o mandante criou duas boas oportunidades, mas o América-MG foi melhor e teve três chances de sair na frente. Os goleiros apareceram bem para segurar o 0 a 0 até o intervalo.

Logo no início do segundo tempo, contudo, o Criciúma abriu o placar. Após cobrança de falta, a bola bateu na mão de Luan e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Zé Roberto deslocou o goleiro João Ricardo, bateu no canto esquerdo e marcou.

A vantagem fez com que o Criciúma recuasse e deixasse espaço para o visitante, que cresceu e teve mais posse de bola, mas só conseguiu empatar aos 30 minutos: Ruy recebeu livre nas costas da defesa, passou por Luiz e, com o gol livre, deixou tudo igual.

Nos minutos finais, em erro na saída de bola, o time mineiro aproveitou para virar quando Hugo Cabral desarmou e acertou a trave. No rebote, Renan Oliveira apareceu livre para fazer o segundo. Com pouco tempo restando, o Criciúma não teve forças para reagir e ainda viu Bill, de pênalti, já nos acréscimos, fechar o placar em 3 a 1.

Pela quarta rodada da Série B, os dois times voltam a campo na próxima semana. O América-MG recebe o Paysandu na sexta-feira, no estádio Independência, em Belo Horizonte, às 19h15. Já o Criciúma joga no dia seguinte contra o Luverdense, fora de casa, às 16h30.

FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA 1 x 3 AMÉRICA-MG

CRICIÚMA – Luiz; Diogo Mateus, Raphael Silva, Diego Giaretta e Marlon; Barreto (Ricardinho), Douglas Moreira e Jocinei (Erick Flores)(Alex Maranhão); Caio Rangel, Zé Roberto e Fabinho Alves. Técnico: Deivid.

AMÉRICA-MG – João Ricardo; Norberto, Rafael Lima, Messias e Ernandes; Gustavo Blanco, Zé Ricardo, Felipe Amorim (Renan Oliveira) e Ruy (Mike); Bill e Luan (Hugo Cabral). Técnico: Enderson Moreira.

GOLS – Zé Roberto (pênalti), aos 3, Ruy, aos 30, Renan Oliveira, aos 42, e Bill (pênalti), aos 47 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Jocinei (Criciúma); Ernandes, Gustavo Blanco, Messias e Norberto (América-MG).

ÁRBITRO – Rodrigo Batista Raposo (DF).

RENDA – R$ 38.870,00.

PÚBLICO – 2.075 pagantes.

LOCAL – Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).