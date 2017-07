Em casa, Avaí empata sem gols com a Ponte Preta e segue na zona de rebaixamento

Em um jogo de pouca emoção e muitos erros de passes, o Avaí recebeu a Ponte Preta neste domingo e não conseguiu mais do que um empate por 0 a 0. A partida, que aconteceu no estádio da Ressacada, em Florianópolis, foi válida pela 11.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o time de Santa Catarina segue na zona de rebaixamento – na 19.ª e penúltima colocação, com nove pontos. Enquanto isso, o clube de Campinas (SP) é o 11.º colocado, com 15 pontos, e se recuperou da derrota em casa para o Palmeiras por 2 a 1.

O técnico Gilson Kleina foi liberado pela Ponte Preta para resolver questões familiares em Curitiba, após a morte de seu cunhado. Por isso, o auxiliar Juninho comandou o time do banco de reservas. Curiosamente ele já tinha comandando a equipe na vitória sobre o Sol de América, do Paraguai, na última quinta-feira, pela Copa Sul-Americana.

Mesmo com um time de muitos reservas, a Ponte Preta foi para cima do Avaí e quase abriu o placar com 10 minutos. Lucca recebeu pela esquerda, trouxe a bola para o meio e soltou uma bomba de pé direito. O goleiro Douglas precisou se esticar para defender. No rebote, Lins quase conseguiu chegar antes do zagueiro.

O time catarinense respondeu aos 18 minutos. Joel recebeu na entrada da área, fez grande jogada individual, fintou Kadu e chutou forte, cruzado. O goleiro Aranha não achou nada e, para sua sorte, a bola foi para fora.

No último lance do primeiro tempo, o goleiro do time paulista precisou trabalhar. Mesmo com pouco espaço, Rômulo conseguiu girar sobre Kadu e finalizou. Bem posicionado, Aranha conseguiu espalmar.

O segundo tempo foi fraco tecnicamente e os dois times só foram assustar em bolas paradas. Logo aos cinco minutos, Pedro Castro cobrou uma falta que desviou na barreira e só não entrou porque Aranha conseguiu defender. Aos 17 minutos, foi a vez de Lucca tirar tinta da trave do Avaí.

Em um vacilo da defesa pontepretana, o Avaí quase abriu o placar. Aos 27 minutos, Kadu afastou mal o cruzamento de Juan e Júnior Dutra chutou de primeira, levando perigo ao gol de Aranha, que só olhou a bola ir pela linha de fundo.

O Avaí volta a campo no próximo domingo, às 19 horas, para enfrentar o vice-líder Grêmio, na Arena Grêmio, em Porto Alegre. A Ponte Preta vai até São Paulo para encarar o líder Corinthians, no estádio Itaquerão, no sábado, às 19 horas. Os jogos serão válidos pela 12.ª rodada.

FICHA TÉCNICA

AVAÍ 0 x 0 PONTE PRETA

AVAÍ – Douglas; Leandro Silva (Diego Tavares), Betão, Alemão e Capa; Luan, Judson (Wellington Simião), Pedro Castro e Juan; Rômulo (Júnior Dutra) e Joel. Técnico: Claudinei Oliveira.

PONTE PRETA – Aranha; Jeferson, Marllon, Kadu e Fernandinho; Fernando Bob, Naldo e Léo Artur (Jadson); Claudinho (Felipe Saraiva), Lins (Negueba) e Lucca. Técnico: Juninho (auxiliar).

CARTÕES AMARELOS – Rômulo (Avaí); Claudinho e Naldo (Ponte Preta).

ÁRBITRO – Marcelo de Lima Henrique (RJ).

RENDA – R$ 121.211,00.

PÚBLICO – 5.899 pagantes.

LOCAL – Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).