Em BH, Internacional fica no empate com o América-MG e deixa o G4 da Série B

O Internacional segue tendo dificuldades para emplacar uma sequência de vitórias na Série B do Campeonato Brasileiro. Depois de duas vitórias, o grande favorito da competição ficou no empate por 1 a 1 com o América-MG, nesta terça-feira, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela sétima rodada, e deixou o G4 – a zona de acesso.

Com 12 pontos, o Internacional é agora o quinto colocado. O Santa Cruz é o quarto com a mesma pontuação, mas fica na frente pelo número de vitórias (4 a 3). O América-MG, com nove pontos, é o 12.º colocado e se preocupa também com a zona do rebaixamento, já que o Luverdense, primeiro time dentro da degola, tem apenas dois pontos a menos.

O jogo começou com uma notícia preocupante para a torcida do Internacional. Logo aos sete minutos, o centroavante William Pottker teve de ser substituído com dores musculares na coxa esquerda. E foi justamente o uruguaio Nico López, que entrou em seu lugar, quem abriu o placar aos 18 minutos. D´Alessandro tocou para Uendel, que cruzou e o atacante completou de primeira para as redes.

Apesar da vantagem no placar, o Internacional não dominava a partida e a resposta do América-MG veio aos sete minutos da segunda etapa. Norberto cobrou falta para dentro da área e o zagueiro Rafael Lima completou de cabeça para deixar tudo igual. O clube mineiro se mostrava satisfeito com o resultado, enquanto que o gaúcho tentava pressionar, mas dava sinais de nervosismo, errando passes e desperdiçando contra-ataques.

Sem mais gols, a partida se encaminhou para o empate, que foi comemorado pelo time da casa, mas teve sabor de derrota para o Internacional.

As duas equipes voltam a campo neste sábado para a disputa da oitava rodada da Série B. Às 16h30, o Internacional visita o Santa Cruz no estádio do Arruda, no Recife, em um confronto direto por vaga no G4. Mais tarde, às 21 horas, o América-MG enfrenta o Oeste, na Arena Barueri, em Barueri (SP).

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 1 x 1 INTERNACIONAL

AMÉRICA-MG – João Ricardo; Norberto, Messias, Rafael Lima e Ernandes; Willian, Zé Ricardo (Christian Sávio) e Gerson Magrão (Matheusinho); Luan (Renan Oliveira), Bill e Hugo Cabral. Técnico: Enderson Moreira.

INTERNACIONAL – Danilo Fernandes; Edenilson, Danilo Silva, Léo Ortiz e Uendel; Rodrigo Dourado (Charles), Fabinho e D´Alessandro; William Pottker (Nico López), Marcelo Cirino e Carlos (Juan). Técnico: Guto Ferreira.

GOLS – Nico López, aos 18 minutos do primeiro tempo; Rafael Lima, aos 7 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Fabinho, D´Alessandro e Nico López (Internacional).

ÁRBITRO – Antônio Dib Moraes de Sousa (PI).

RENDA – R$ 20.497,00.

PÚBLICO – 3.392 pagantes.

LOCAL – Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).