El Chapo, o Pablo Escobar mexicano Depois do sucesso de “Narcos”, Netflix retrata o traficante que protagonizou fugas espetaculares da cadeia

Em julho de 2015, o detento Joaquín Archivaldo Guzmán Loera fugiu da penitenciária de segurança máxima onde cumpria pena no México. Um túnel de 1,5 quilômetro de extensão foi cavado sob um dos chuveiros do presídio para permitir a fuga, facilitada por carcereiros.

Era a segunda vez que ele escapava da cadeia de maneira mirabolante. “El Chapo”, como ficou conhecido o mais poderoso traficante do México, chegou a acumular uma fortuna avaliada em US$ 14 bilhões de dólares. Preso novamente em 2016, após uma caçada que envolveu milhares de policiais e militares, o chefão do Cartel de Sinaloa foi extraditado para os Estados Unidos, onde enfrenta 17 acusações na Justiça. A história real de Guzman é recontada em “El Chapo”, produção da Netflix que estreou na quinta-feira 16. Repetindo o êxito de “Narcos”, baseada na vida de Pablo Escobar, a série acompanha El Chapo desde suas primeiras ligações com o crime em 1985, mostrando a fulminante ascensão de seu império e as ousadas estratégias para se manter no topo.