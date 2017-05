Edílson e Maicon voltam a desfalcar o Grêmio em duelo pela Copa do Brasil

Ainda não será no jogo desta quarta-feira contra o Fluminense, no Maracanã, que o técnico Renato Gaúcho poderá contar com os retornos do lateral-direito Edílson, do volante Maicon e do atacante Miller Bolaños. Afinal, eles não foram incluídos na lista de relacionados para o confronto de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Edílson ainda se recupera de uma lesão na coxa esquerda, enquanto os problemas de Bolaños e Maicon são na coxa direita. Assim, o técnico Renato Gaúcho deve manter a base do time que goleou o Zamora por 4 a 0 na última quinta-feira, pela Copa Libertadores, com a única novidade devendo ser o retorno de Ramiro ao meio-de-campo na vaga de Gaston Fernández.

Com o elenco dividido em duas frentes, pois os reservas participaram no último domingo da derrota por 4 a 3 para o Sport, no Recife, os jogadores que permaneceram em Porto Alegre treinaram nesta segunda-feira no CT Luiz Carvalho sob o comando do auxiliar técnico Alexandre Mendes.

Os ausentes da atividade foram Bolaños e Lincoln, que realizaram trabalhos específicos. Já Maicon e Edilson até treinaram, mas a comissão técnica ainda não conta com eles para o compromisso de quarta-feira, embora o retorno de ambos pareça cada vez mais próximo. O time gaúcho vai encerrar a sua preparação para o duelo com o Fluminense na tarde de terça-feira, quando treinará nas Laranjeiras.

O Grêmio venceu o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil por 3 a 1. Por isso, pode perder por um gol de diferença na quarta-feira para o Fluminense que estará classificado às quartas de final.

Confira a lista de relacionados do Grêmio:

Goleiros: Leo e Marcelo Grohe.

Laterais: Cortez e Léo Moura.

Zagueiros: Bressan, Bruno Rodrigo, Geromel, Kannemann e Rafael Thyere.

Volantes: Arthur, Jaílson, Kaio, Machado e Michel.

Meias: Gaston Fernández e Ramiro.

Atacantes: Everton, Fernandinho, Luan, Lucas Barrios, Beto da Silva e Pedro Rocha.