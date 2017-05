Economia da Itália tem crescimento de 0,2% no 1º trimestre

ROMA, 16 MAI (ANSA) – O Produto Interno Bruto (PIB) da Itália teve crescimento de 0,2% no primeiro trimestre na comparação com o mesmo período anterior, informou nesta terça-feira (16) o Instituto de Estatísticas Italiano (Istat). As estimativas preliminares já estão corrigidas pelos efeitos do calendário e a alta na comparação com o primeiro trimestre de 2016 é de 0,8%. De acordo com a entidade, o resultado é uma síntese entre uma diminuição nos valores de produção da indústria e um aumento na agricultura.

O Instituto ainda lembra que, no mesmo período, a economia cresceu, em termos complexivos, 0,6% na Alemanha, 0,3% na França e no Reino Unido e 0,2% nos Estados Unidos.

– Crescimento na zona do euro: Já o instituto de estatísticas europeus (Eurostat) anunciou que o PIB da zona do euro cresceu 0,5% no primeiro trimestre em relação ao três meses anteriores. Na comparação com 2016, o crescimento foi de 1,7%.

Ainda considerando os 28 países da União Europeia, com o Reino Unido entre os países contabilizados, o crescimento econômico também foi de 0,5% – após a alta de 0,6% no trimestre precedente. (ANSA)