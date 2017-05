Dyogo: BNDES tem recursos disponíveis e está prontamente aberto para projetos

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) tem recursos disponíveis e está “prontamente aberto” para receber projetos de investimento, afirmou o ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira. “Os bons projetos terão com absoluta certeza o apoio financeiro do banco”, disse a jornalistas nesta quarta-feira, 10, após fazer palestra no congresso de fundos de investimento da Anbima.

Dyogo ressaltou que o BNDES está passando por processo de reestruturação administrativa, pois acumulou muitos projetos problemáticos nos últimos anos. “Isso leva certo tempo para ser resolvido, são projetos que entraram em falência, não performaram.”

Questionado sobre críticas que o banco têm recebido do setor privado, de que está dificultando o acesso aos recursos, Dyogo afirmou que o governo tem dito aos empresários que o BNDES tem capital para emprestar e “está prontamente aberto para a apresentação de projetos”.

O ministro, ressaltou, porém, que os interessados em tomar recursos do banco precisam se atentar a certas diretrizes. “O que precisa ser observado é que o BNDES é um banco público que segue regras de transparência, de controle e isso também precisa ser cumprido.” Cumpridas estas exigências, ressaltou, o dinheiro estará disponível.

Mais cedo, durante palestra na Anbima, o ministro afirmou que o governo não quer que o BNDES continue atuando isoladamente no financiamento da infraestrutura e é preciso participação do mercado de capitais para financiar os projetos. Para o ministro, o BNDES deve se concentrar em setores de maior retorno social.

“É inadmissível o BNDES financiar empresas que podem ter acesso fácil ao mercado”, ressaltou o ministro em sua palestra.