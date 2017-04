Dybala treina com o grupo e deve reforçar a Juventus contra o Barça

O argentino Paulo Dybala deverá estar em campo com a Juventus no confronto diante do Barcelona, que decidirá um classificado para as semifinais da Liga dos Campeões. Depois de dar um susto na torcida na vitória sobre o Pescara, no sábado, o atacante treinou normalmente nesta segunda-feira e indicou que estará em campo no Camp Nou, na quarta.

Dybala deixou o jogo contra o Pescara sentindo muitas dores no tornozelo, fruto de um forte choque com o adversário Sulley Muntari. Mas o jogador evoluiu rapidamente, treinou normalmente nesta segunda e deverá ser escalado como titular pelo técnico Massimiliano Allegri.

O próprio Allegri havia manifestado o otimismo sobre a possibilidade de contar com Dybala na quarta. Após a partida contra o Pescara, informou que o jogador provavelmente estaria em campo diante do Barcelona. Apesar disso, o argentino ainda terá que passar por uma última avaliação nesta terça, antes da viagem para a Espanha.

Dybala foi o grande destaque do confronto de ida pelas quartas de final da Liga dos Campeões, contra o Barcelona. Em Turim, na terça-feira da semana passada, marcou os dois primeiros gols da vitória por 3 a 0 que deu a vantagem confortável à Juventus para o duelo de volta.