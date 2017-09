Duplo ataque no Iraque mata 50

Cinquenta pessoas, entre as quais figuram iranianos, morreram nesta quinta-feira em dois ataques, um com armas automáticas e outro com carro-bomba, perto de Nasiriya, no sul do Iraque informaram autoridades sanitárias da província de Zi Qar.

Mais de 80 pessoas ficaram feridas.

O primeiro ataque aconteceu em um restaurante, e o segundo, com carro-bomba, ocorreu um pouco depois, e teve como objetivo um ponto de controle de segurança, segundo a mesma fonte.