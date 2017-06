Dupla italiana cria evento para bater recordes de pizza

ROMA, 13 JUN (ANSA) – Mais de 27 mil quilos de farinha, 1,7 mil quilos de mozarela, 1,3 mil quilos de tomate, 120 litros de azeite de oliva, 75 quilos de levedura de cerveja fresca e 120 quilos de sal marinho serão necessários para produzir mil pizzas por hora e conseguir bater dois recordes do Guinness World Record.

Desde esta terça-feira (13) até o próximo domingo (18), o Luneur Park, Il Giardino delle Maraviglie, parque de diversões infantil de Roma, sediará o evento “10.000 Volte Pizza” (“10 mil Vezes Pizza”).

Organizado pela dupla de pizzaiolos Davilio Nardi e Stefano Cioccari, da organização Nazionale Italiana Pizzaioli (NIP), o evento tem como objetivo quebrar o recorde de produção de pizzas em uma hora, ou seja, superar o recorde australiano de 836 pizzas por hora, e de produção pizzas em 12 horas consecutivas, que atualmente é o de 5.837, que foi conseguido na Itália. Grande parte das pizzas será distribuída a famílias necessitadas graças à colaboração com a ONG italiana Salvamamme. Além disso, nesta terça, todas as pizzas produzidas serão dadas de graça aos visitantes do parque. Já a partir desta quarta-feira (14) e até o fim do evento, também estão previstos laboratórios, espetáculos e atividades para as crianças – como o “Pizzaioli per Un Giorno” – e seus pais – como o “Mamma che Pizza”.

O evento acontecerá pouco tempo depois que a cidade norte-americana de Fontana, na Califórnia, bateu o recorde de maior pizza do mundo com uma criação de quase 2 quilômetros de comprimento. O recorde quebrado foi da marca de 1,8 quilômetro conseguido em Nápoles em 2016. (ANSA)