Dudu avança em recuperação no Palmeiras, mas não deve jogar clássico

O Palmeiras ainda não deve contar com o atacante Dudu para o clássico de quarta-feira, contra o Santos, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. Apesar de ele ter voltado a treinar no gramado nesta segunda-feira, na atividade na Academia de Futebol, o trabalho foi o estágio inicial de recuperação de lesão, o que torna a presença dele pouco provável.

Dudu sentiu a virilha esquerda na derrota para o Inter, em Porto Alegre, pela Copa do Brasil, e apenas nesta segunda voltou ao gramado, onde correu sob a supervisão do fisioterapeuta. A tendência é o técnico Cuca manter como titular contra o Santos o atacante Keno, autor de gol na vitória de sábado sobre o Fluminense, no Allianz Parque.

Quem não foi ao gramado para o treino foi o lateral Jean. Após se recuperar de problemas físicos e ser titular no sábado, o jogador sentiu o ritmo de partida e saiu ainda no intervalo. Com desgaste no joelho direito, ele fez trabalhos de reforço e também não deve enfrentar o Santos. Fabiano e Mayke disputam a vaga no setor.

A equipe para enfrentar o Santos no clássico será definida em treino na tarde desta terça, na Academia de Futebol. O técnico Cuca vai trabalhar com os titulares durante uma hora sem a presença dos jornalistas. Pela rodada seguinte, no domingo, o Palmeiras também vai jogar como visitante, ao enfrentar o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

PROMOÇÃO – A diretoria do Palmeiras abriu nesta segunda a venda de ingressos para o jogo com o Atlético-GO, no dia 21. A novidade é a realização de uma promoção, com a redução do preço dos bilhetes em até R$ 40, de acordo com o setor do Allianz Parque.