Dortmund e RB Leipzig tropeçam e facilitam a vida do Bayern no Alemão

O Bayern de Munique nem precisou entrar em campo na primeira parte da rodada de sábado do Campeonato Alemão para ficar mais perto do título. O líder da competição assistiu ao segundo e ao terceiro colocado, RB Leipzig e Borussia Dortmund, respectivamente, tropeçarem e o deixarem mais perto de outra conquista nacional.

Tanto Leipzig quando Dortmund ficaram no empate sem gols diante de seus rivais. O segundo colocado recebeu o vice-lanterna Ingolstadt e ficou no 0 a 0, mesmo resultado dos comandados de Thomas Tuchel diante do Colônia, também em casa.

Com os resultados, o Leipzig chegou a 63 pontos e o Dortmund a 57, enquanto o Bayern tem 70, com um jogo a menos. Por outro lado, o Ingolstadt tem somente 29 e está muito próximo do rebaixamento. Já o Colônia tem 42 e ainda sonha com uma vaga na próxima Liga Europa.

Em Dortmund, o confronto foi bastante movimentado, principalmente no primeiro tempo, mas nenhuma das duas equipes conseguiu alterar o placar. O Borussia Dortmund até chegou a marcar duas vezes nos primeiros 45 minutos, com Aubameyang e Kagawa, mas em ambas o árbitro anulou por impedimento.

Reus também teve a chance de abrir o placar, mas isolou após boa jogada de Aubameyang. O Colônia respondeu e também assustou com Jojic, que recebeu pela direita e bateu cruzado. A bola passou por toda a área, sem ninguém para completar.

A etapa final foi um pouco menos movimentada, mas ainda assim as equipes perderam boas oportunidades. Kagawa, aos 19, e Guerreiro, nos acréscimos, tiveram grandes chances para o Dortmund, mas desperdiçaram. Por outro lado, o Colônia chegava nos contra-ataques, mas falhava no último passe e facilitava a defesa do Dortmund. O resultado, no fim, ficou de bom tamanho diante da falta de pontaria de ambos.

Já em Leipzig, o time da casa martelou, foi melhor durante a maior parte do confronto, mas não transformou sua superioridade em gols. Os últimos minutos foram de intensa pressão, principalmente após a expulsão de Alfredo Morales, mas o Ingolstadt soube se segurar para garantir o empate.

OUTROS RESULTADOS – Nas outras partidas já encerradas deste sábado pelo Alemão, destaque para o Werder Bremen, que entrou na zona de classificação para a Liga Europa. Em confronto direto com o Hertha Berlim, a equipe levou a melhor em casa ao vencer por 2 a 0, com gols de Bartels e Kruse ainda no início da partida.

O resultado levou o Werder a 45 pontos, subindo para a sexta colocação, que hoje o colocaria na Liga Europa, e ultrapassando o Freiburg, que parou nos 44 ao ser atropelado pelo lanterna Darmstadt por 3 a 0. O Hertha manteve a quinta posição, com 46 pontos, mas agora pressionado pelos rivais.

Outro que ainda sonha com uma vaga na Liga Europa é o Borussia Mönchengladbach. Neste sábado, a equipe levou a melhor sobre o Mainz por 2 a 1, mesmo atuando fora de casa e subiu para nono, com 42 pontos. O Mainz é somente o 13.º, com 33, e corre risco de rebaixamento.