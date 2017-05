Dorival exalta doação dos jogadores, elogia Vanderlei e celebra vitória do Santos

O Santos passou muito sufoco, mas derrotou o Coritiba no último domingo, em casa, e somou os primeiros pontos no Campeonato Brasileiro. Com um gol no início, de David Braz, o time paulista superou o cansaço e alguns desfalques para bater o adversário por 1 a 0 e manter a boa sequência, após buscar o empate com o The Strongest no meio da semana, pela Libertadores.

Foi justamente a superação dos jogadores para superar o cansaço, após a longa viagem de La Paz a Santos nos últimos dias, que agradou o técnico Dorival Júnior. “Os jogadores se doaram muito em busca do resultado. Tenho que enaltecer e apagar qualquer situação técnica e tática. Não tenho como cobrar taticamente uma equipe com a semana desgastante que tivemos. Não podemos deixar de enaltecer esse espírito.”

Se o Santos se entregou e buscou o resultado, a vitória não teria sido possível se não fosse um jogador em especial. O goleiro Vanderlei teve uma das melhores atuações de sua carreira, realizou defesas difíceis ao longo de toda a partida e, de quebra, pegou o pênalti cobrado por Alecsandro nos minutos finais. A atuação fez Dorival cobrar de seu colega Tite uma chance para o atleta na seleção brasileira.

“O Vanderlei vem sendo um dos grandes goleiros do futebol brasileiro. Merecimento ele tem, mas vai ter o momento certo. Imagino que o Tite observe e tem sido muito feliz e correto nas convocações. No momento certo e oportuno, vai acontecer a convocação. Tem muitos goleiros de qualidade. Vanderlei é mais um desses e talvez o mais regular nos últimos anos”, considerou.

Se celebrou o triunfo, Dorival teve a lamentar somente a lesão de Lucas Lima, que deixou o gramado ainda no primeiro tempo. Agora, as atenções voltam-se novamente para a Libertadores, já que o Santos encara o Sporting Cristal na terça-feira, em casa, em busca de confirmar a liderança do Grupo 2. Já classificado, o time paulista pode poupar alguns jogadores.