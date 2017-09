Dorival elogia time e atuação de Cueva, mas tenta conter euforia no São Paulo

Após derrotar o Vitória no Barradão por 2 a 1, em jogo válido pela 24 ª rodada, neste domingo à tarde, em Salvador, o São Paulo viu o clima nos vestiários do time ficar mais leve. O resultado positivo fora de casa deixou a equipe com 27 pontos e em uma situação melhor na luta contra o rebaixamento no Brasileirão. Mas o técnico Dorival Junior fez questão de conter a euforia do grupo.

O treinador não quer uma repetição do que aconteceu após a virada de 4 a 3 sobre o Botafogo, obtida no Rio, quando a equipe perdeu um pouco o foco e foi derrotada nas duas partidas seguintes, contra Coritiba e Bahia.

“Vejo hoje uma equipe mais preparada e consciente. Pode acontecer qualquer coisa no domingo (contra o Corinthians, no Morumbi), mas vamos nos preparar muito. Vejo os jogadores muito mais preocupados e interessados com o momento do clube.”

O treinador aproveitou para negar que exista qualquer problema no seu elenco de jogadores. “As pessoas falam de grupo rachado, que grupo rachado? Estamos nos apegando a tudo. Isso aí é explorado de uma maneira que não é realidade dos fatos. Teve algo, foi conversado, são homens. Daí para grupo rachado, tem uma distância muito grande. Vocês estão vendo como eles estão se entregando nos treinamentos, as comemorações, isso aí mostra bem como está o grupo do São Paulo.”

Depois de ter contornado uma discussão via imprensa entre Rodrigo Caio e Cueva, o comandante tricolor reforçou a importância do peruano para a recuperação do time. “Cueva é um jogador, já dizia vocês (jornalistas), importante. Não dá para abrir mão de um jogador com essas características. Ele é diferenciado, está interessado em buscar sua melhora. Espero que ele continue trabalhando como ele vem trabalhando. É duro de trabalhar essa situação.”

O meia peruano entrou na segunda etapa contra o Vitória e teve participação direta nos dois gols do São Paulo, cruzando as bolas que resultaram nos gols de Militão e de Fillipe Soutto (contra).