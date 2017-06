Dorival diz ter orgulho do trabalho no Santos e agradece jogadores após demissão

Demitido neste domingo, um dia depois da derrota para o Corinthians por 2 a 0, no estádio Itaquerão, em São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, o técnico Dorival Júnior emitiu um comunicado oficial para agradecer o clube e comentar o seu trabalho no Santos.

Dorival Júnior explicou que sabia das dificuldades que enfrentaria neste ano. E assegurou que ficou orgulhoso do trabalho desenvolvido no clube. “No fundo, quando decidi permanecer técnico do Santos em 2017, eu sabia que seriam dois caminhos: a glória ou pressão. Faz quase dois anos que retornei ao clube e pouco existe da realidade que encontrei”, explicou o treinador, detalhando os resultados de seu período no clube.

“De um time que flertava com o rebaixamento, hoje saio com título conquistado e tendo estado na parte de cima da tabela em todas as competições”, acrescentou o treinador, contratado em 2015. “Deixo com orgulho os quase 65% de aproveitamento em dois anos, mas não é isso que ficará marcado. Levo na memória a busca por jogar bem, por tentar criar um time que proponha um futebol mais bonito de ser visto”.

Mas não foram apenas o desempenho e os resultados que orgulharam Dorival Júnior, mas também a revelação de alguns talentos. “Bacana ver os filhos que essa passagem deu. Zeca e Tiago Maia, campeões olímpicos. Gabriel vendido depois de recuperar o futebol. Sair de opção no banco para ser titular. Depois para a seleção e para o futebol europeu”, acrescentou o treinador, mencionando também Lucas Veríssimo, Artur, Matheus e Vitor Bueno, “que não é exatamente da base, mas que foi contratado novo”.

Embora frustrado com a demissão, o treinador agradeceu a diretoria e, especialmente, os jogadores do Santos. “Muito obrigado ao Santos e à torcida. Meu carinho e respeito aos funcionários do clube, em especial aos que convivia todos os dias no CT, todos vocês me ajudaram muito. E mais que tudo, obrigado aos jogadores. Todos: aos mais novos que sempre quiseram aprender. E aos mais velhos, os que já tinha trabalhado e os que conheci aqui. Foi muito gratificante trocar experiências com todos, ouvir e falar de futebol em busca de constante melhora”.