Dono de pizzaria fica famoso ao comemorar a vitória com Macron

Morgan Simon, um francês de 31 anos, virou uma celebridade das redes sociais, depois de aparecer no palco montado no pátio do museu do Louvre, em Paris, atrás do presidente eleito, Emmanuel Macron, a futura primeira-dama, Brigitte, na festa da vitória do candidato centrista.

Corpulento e barbudo, Simon é dono de uma pizzaria na Bretanha, oeste da França. Seu estilo informal, com boné e casaco de malha, contrastou com a elegância sóbria de Macron e sua esposa, Brigitte, que vestia Louis Vuitton na noite de domingo, ao entoar o hino francês.

Simon explicou nesta segunda-feira como acabou subindo no palco. Ele era um entre as mais de 250.000 pessoas que se inscreveram no movimento político de Macron, o Em Marcha!, fundado em abril do ano passado, e fez campanha e trabalhou de porta em porta para arrecadar fundos para o candidato.

“Na hora da Marselhesa (hino francês), pediram que subíssemos no palco”, contou ao jornal Le Parisien.

“Estava com uma amiga e estávamos entre os primeiros a subir no palco, assim que chegamos perto dele, não nos demos conta de que estávamos no campo de visão das câmeras”, explicou.