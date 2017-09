Domingo de confrontos na Rocinha deixa pelo menos um morto

Foi confirmada a primeira morte nos confrontos que tomam conta da favela da Rocinha, em São Conrado, zona sul do Rio, desde o início da manhã deste domingo. A Delegacia de Homicídios da Capital identificou a vítima como Thiago Fernandes da Silva, informou a assessoria de imprensa da Polícia Civil. Ainda segundo a Polícia Civil, a vítima tem contra si registros de crimes como tentativa de homicídio e tráfico de drogas.

O confronto entre traficantes começou por volta das 6 horas. Em seguida, a unidade da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) instalada na Via Ápia, um dos principais acessos à Rocinha, foi atacada, o que intensificou ainda mais o tiroteio, dessa vez, envolvendo também policiais militares, de acordo com a assessoria da UPP.

Pouco depois das 8 horas, a Polícia Militar do Rio recomendou, em sua conta no Twitter, que a população evitasse passar pela área da Rocinha. “Confronto entre traficantes na #Rocinha. PM atua para a estabilização da região. Evitem a área”, diz a postagem da PM, que, uma hora depois, foi reproduzida na conta do Centro de Operações da Prefeitura do Rio. As principais entradas da Rocinha ficam às margens da Autoestrada Lagoa-Barra, que liga a zona sul do Rio à Barra da Tijuca, na zona oeste.

Mais cedo, a coordenação das UPPs confirmou que os confrontos armados já tinham deixado duas pessoas baleadas — Fernandes da Silva seria um deles. Outro homem foi socorrido pelos policiais da UPP.

Nas redes sociais, moradores da Rocinha divulgam vídeos com cenas do confronto. A página do Facebook criada para alertar a população para áreas de riscos na cidade, a OTT (Onde Tem Tiroteio), mostra a movimentação de criminosos (https://www.facebook.com/OTTRJ/videos/1513290062043713/). Na página Rocinha Alerta, internautas postaram cenas de moradores impedidos de subir a favela e retornas às suas casas (https://www.facebook.com/rocinhaalerta/videos/801241523387126/).