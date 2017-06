Dólar recua em NY com investidor digerindo discursos de dirigentes do Fed

O dólar recuou ante a maioria das divisas rivais, como euro e libra e também na comparação com as moedas emergentes e ligadas à commodities, à medida que investidores digeriam uma série de discursos de dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA).

O índice WSJ, que mede a moeda americana ante uma cesta de 16 outras divisas, recuou 0,2%, a 88,62. A moeda no entanto, permaneceu praticamente estável ante o iene.

Os mercados acompanharam uma série de discursos de dirigentes do Fed nesta semana, e também hoje, em busca de pistas sobre como o banco central está avaliando uma recente desaceleração na inflação e a trajetória de política monetária do BC para um possível novo aperto monetário.

O presidente do Fed de St. Louis, James Bullard, e a presidente do Fed de Cleveland, Loretta Mester indicaram que não há necessidade imediata de mais aperto monetário nos EUA, diante da fraca pressão inflacionária. Ambos não votam nas reuniões do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) neste ano.

Na decisão de política monetária na semana passada, o Fed permaneceu com sua projeção de mais uma alta nos juros este ano, apesar dos dados de inflação mais fracos. Os investidores, no entanto, permanecem céticos.