Dólar recua com rolagem de swap cambial

O dólar recua nesta segunda-feira, 10, desde a abertura com o início da rolagem de swap cambial de agosto em leilão no fim da manhã (11h30). Os ajustes são limitados pela valorização da moeda americana frente a divisas principais e várias emergentes e ligadas a commodities diante da queda do petróleo e do cobre, segundo um operador de uma corretora de câmbio. A elevação da inflação ao consumidor e aos produtos chineses dentro do esperado em junho também colabora para esta tendência, diz o mesmo operador.

No radar dos investidores nesta segunda-feira está a sessão da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, onde o relator da denúncia criminal contra o presidente Michel Temer, deputado Sergio Zveiter (PMDB-RJ), fará a leitura do seu parecer sobre a matéria a partir das 14h30.

A defesa de Temer também poderá fazer sua primeira manifestação nesta segunda-feira. Além disso, os investidores aguardam a reunião de lideranças do PSDB no Palácio dos Bandeirantes, para discutir possível desembarque da sigla da base aliada do governo.

Às 9h30 desta segunda, o dólar à vista recuava 0,49%, aos R$ 3,2672. O dólar futuro para agosto caía 0,50%, aos R$ 3,2825, no mesmo horário.