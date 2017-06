Dólar recua ante o iene e moedas associadas ao petróleo

O dólar recuou ante o iene, a libra e moedas relacionadas ao petróleo nesta quinta-feira, 22, em um dia de avanço dos preços do combustível fóssil, que deram impulso moedas de países cujas economias são associadas à commodity.

No fim da tarde em Nova York, o dólar caiu para 111,27 ienes, de 111,37 ienes na tarde de ontem; o euro recuou para US$ 1,1151, de US$ 1,1167; e a libra avançou para US$ 1,2689, de US$ 1,2667.

A divisa americana ainda caiu para 59,914 rublos russos e baixou para 1,3241 dólares canadenses. As moedas da Rússia e do Canadá se beneficiaram de uma certa recuperação do petróleo hoje, após a commodity entrar em bear market nesta semana, que é quando os preços estão 20% menores que a máxima do ano, registrada em fevereiro.

Os investidores ainda continuam a avaliar as perspectivas para maiores juros nos Estados Unidos. Na semana passada, o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) apertou sua política monetária pela segunda vez no ano e sinalizou que pode elevar os juros novamente no segundo semestre, apesar da recente fraqueza da inflação.

Juros maiores tendem a beneficiar o dólar, que fica mais atraente para investidores em busca de rendimentos. (Com informações da Dow Jones Newswires)