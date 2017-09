Dólar avança de forma generalizada após anúncio do Fed

O dólar avançou de forma generalizada nesta quarta-feira, 20, após o Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) manter sua estimativa para mais um aumento de juros neste ano.

No fim da tarde em Nova York, o dólar avançava para 112,33 ienes, de 111,48 ienes na tarde de ontem; o euro recuava para US$ 1,1892, de US$ 1,2001; e a libra caía para US$ 1,3480, de US$ 1,3530.

O Fed disse que ia começar a diminuir em outubro seu balanço patrimonial de US$ 4,5 trilhões. A decisão era amplamente esperada pelos investidores.

“A divisa americana foi impulsionada pelas projeções do Fed para futuras elevações de juros”, disse Assili Serebriakov, estrategista do Crédit Agricole.

O Fed ainda espera aumentar os juros de novo neste ano, apesar de uma recente desaceleração da inflação que preocupa muitos investidores. Os dirigente do BC também continuam a esperar mais três apertos monetários no próximo ano.

Expectativas de que os juros permaneçam baixos nos EUA pesaram no dólar neste ano, ao tornar os ativos americanos menos atrativos para investidores em busca de rendimentos.

O dólar ainda se recuperou hoje diante de várias moedas de mercados emergentes, que se beneficiaram da postura cautelosa do Fed. A moeda americana avançou para 58,144 rublos russos e avançou para 64,540 rupias. (Com informações da Dow Jones Newswires)