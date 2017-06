Dólar avança ante rivais em NY com investidores de olho no Fed

O dólar avançou ante suas principais rivais nesta segunda-feira, 19, enquanto traders e investidores voltaram suas atenções para discursos de dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos), que devem acontecer nesta semana.

No fim da tarde em Nova York, o dólar subiu para 111,59 ienes, de 110,84 ienes no fim da tarde de sexta-feira; o euro recuou para US$ 1,1148 de US$ 1,1201; e a libra depreciou para US$ 1,2734, de 1,2783.

O presidente da unidade de Nova York do Fed, William Dudley, disse hoje que estava “muito confiante” de que ainda há um longo caminho a percorrer em relação à expansão econômica.

O BC elevou os juros na semana passada e manteve sua projeção para mais um aumento neste ano. Taxas maiores tendem a beneficiar o dólar, que fica mais atraente para investidores em busca de rendimentos.

“As dúvidas sobre se o Fed vai aumentar de novo os juros neste ano não pegaram”, disse Joe Manimbo, estrategista da Western Union. “Se as autoridades podem ser mais convincentes sobre mais um aperto, isso beneficiaria o dólar, completou.”

Amanhã, o presidente do Fed de Boston, Eric Rosengren, e o vice-diretor do Fed nacional discursam. O diretor Jerome Powell e o presidente da Unidade de St. Louis, James Bullard, também discursam nesta semana. (Com informações da Dow Jones Newswires)