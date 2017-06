Dólar avança ante rivais, apesar de dado decepcionante nos EUA

O dólar fechou em alta nesta segunda-feira, 26, mesmo após a notícia de que a demanda por bens duráveis recuou em maio pelo segundo mês seguido nos Estados Unidos.

No fim da tarde em Nova York, o dólar avançou para 111,87 ienes, de 111,31 ienes no fim da tarde de sexta-feira. O euro recuou para US$ 1,1184, de US 1,1196, e a libra caiu para US$ 1,2718, de US$ 1,1723.

A moeda americana foi pressionada no começo do dia após o Departamento do Comércio dos EUA mostrar que as encomendas de bens duráveis caiu 1,1% em maio ante o mês anterior, na maior queda em seis meses. As encomendas de abril foram revisadas para baixo em -0,9%, após quatro aumentos mensais.

Os investimentos em novos equipamentos recuaram 0,2% em maio ante o mês anterior, mas subiram 2,3% na comparação anual. (Com informações da Dow Jones Newswires)