Djokovic confirma Ancic como um dos seus treinadores para Wimbledon

Dois meses após demitir toda sua equipe técnica, o tenista sérvio Novak Djokovic acrescentou mais um membro ao seu time provisório para a disputa de Wimbledon. Será o croata Mario Ancic, ex-número 7 do mundo, que auxiliará o quarto colocado do ranking a buscar um bom resultado no Grand Slam britânico.

Ancic vai trabalhar ao lado do norte-americano Andre Agassi, outro tenista aposentado, na orientação a Djokovic em Londres. Ambos tem acordo provisório com o sérvio, somente até o fim da competição. “Mario era o cara perfeito. Ele estava no topo da minha lista. E Andre concordou também”, disse o sérvio.

Ex-Top 10, Ancic surpreendeu em sua carreira ao anunciar sua aposentadoria precoce aos 27 anos, em 2011, após sofrer com mononucleose. O croata chegou a ocupar o sétimo lugar do ranking e faturou três títulos, dois deles sobre a grama. Em Wimbledon, obteve seu melhor resultado em Grand Slams, chegando à semifinal.

“Conversamos, obviamente com o Andre primeiro, e chegamos à conclusão de que precisamos de alguém próximo ao Andre para estar comigo de forma mais frequente nos torneios menores e talvez para treinos semanais e assim por diante”, disse Djokovic, sem confirmar o tempo de contrato com o novo treinador.

“Não temos nenhum vínculo de longo prazo. Ele já estava programado para vir para Londres para cumprir seus compromissos. Então, vai aproveitar esta oportunidade para estar comigo. Agora o que vamos construir a partir daí em termos de relação a longo prazo, vamos ver o que acontece”, declarou.

Treinado por Boris Becker nos últimos anos, Djokovic dispensou o alemão no ano passado. E, nesta temporada, dispensou toda a equipe, incluindo Marián Vajda, que o treina desde o início da carreira. Antes de Roland Garros, ele fez um acerto temporário com Andre Agassi para treiná-lo em Paris. Na sequência, decidiram estender a parceria para Wimbledon. Eles ainda não têm acordo para o restante da temporada.